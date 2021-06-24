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На пяти пляжах Киева не рекомендуют купаться: список

Автор: Юлия Струк

Главное управление Госпотребслужбы в Киеве не рекомендует купаться на пяти пляжах столицы. Там зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"В пробах воды из водоемов отобранных на пляжах Киева зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Веселка", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица", - говорится в сообщении.

Столичная Госпотребслужба рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха населения - без купания.

"Восстановить возможность купания следует после доведения этих показателей до нормативных значений", - указано в сообщении.

Напомним, в Киеве к пляжному сезону подготовили 14 пляжей. Не на всех уже можно купаться из-за сильных дождей и грозы. Однако есть доступные места для отдыха в жаркую погоду почти во всех районах столицы.

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