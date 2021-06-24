На п'яти пляжах Києва не рекомендують купатися: список

Головне управління Держпродспоживслужби у Києві не рекомендує купатися на п'яти пляжах столиці. Там зафіксоване перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.

"У пробах води з водойм відібраних на пляжах Києва зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. Зокрема, перевищення виявили у воді на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця", - сказано у повідомленні.

Столична Держспоживслужба рекомендує користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку населення - без купання.

"Відновити можливість купання слід після доведення цих показників до нормативних значень", - вказано у повідомленні.