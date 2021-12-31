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После пяти лет тюрьмы: в Южной Корее экс-президент вышла на свободу

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Сеул, Пятница 31 декабря 2021 16:00
После пяти лет тюрьмы: в Южной Корее экс-президент вышла на свободу Фото: экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хэ вышла на свободу (twitter.com/ians_india)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хэ вышла на свободу после почти пятилетнего тюремного заключения. Ее приговорили к 22 годам за коррупцию и злоупотребление властью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пак Кын Хэ была освобождена из тюрьмы 31 декабря. Накануне она была включена в список из более 3000 получателей помилования, которых южнокорейские власти планируют освободить в канун Нового года.

Действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин помиловал Пак Кын Хэ на прошлой неделе. Глава государства сослался на ухудшение ее здоровья и выразил надежду, что ее освобождение будет способствовать национальному единству.

Напомним, Пак Кын Хэ была президентом Южной Кореи с 2013 по 2017 годы. Ее отстранили от власти из-за обвинений в коррупции. В 2018-м экс-президента приговорили к 30 годам заключения. В 2020 году срок снизили до 20 лет.

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