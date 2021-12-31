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Після п'яти років в'язниці: у Південній Кореї експрезидент вийшла на свободу

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Сеул, П'ятниця 31 грудня 2021 16:00
Після п'яти років в'язниці: у Південній Кореї експрезидент вийшла на свободу Фото: експрезидент Південної Кореї Пак Кин Хе вийшла на свободу (twitter.com/ians_india)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Експрезидент Південної Кореї Пак Кин Хе вийшла на свободу після майже п'ятирічного тюремного ув'язнення. Її засудили до 22 років за корупцію і зловживання владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пак Кин Хе була звільнена з в'язниці 31 грудня. Напередодні вона була включена в список з понад 3000 одержувачів помилування, яких південнокорейська влада планує звільнити напередодні Нового року.

Чинний президент Південної Кореї Мун Чже Ін помилував Пак Кин Хе на минулого тижня. Глава держави послався на погіршення її здоров'я і висловив сподівання, що її звільнення сприятиме національній єдності.

Нагадаємо, Пак Кин Хе була президентом Південної Кореї з 2013 по 2017 роки. Її відсторонили від влади через звинувачення в корупції. У 2018-му експрезидента засудили до 30 років ув'язнення. У 2020 році термін знизили до 20 років.

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