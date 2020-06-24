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В пяти городах проводят карантинные проверки в транспорте

Новости » Коронавирус     24.06.2020 - 09:49
В пяти городах проводят карантинные проверки в транспорте
Фото: дезинфекция в транспорте (РБК-Украина)

Проверку проводят "Укртрансбезпека" совместно с Нацполицией

В пяти городах Украины проводят проверку на соблюдение карантинных требований в транспорте. Речь идет о Киеве, Одессе, Львове, Ровно и Николаеве.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Проверку проводят "Укртрансбезпека" совместно с Нацполицией.

Министр отметил, что нужно придерживаться необходимых противоэпидемических правил. Это масочный режим, температурный скрининг и постоянная дезинфекция.

Напомним, Минздрав разворачивает вторую волну больниц из-за осложнения эпидемиологической ситуации.

Ранее Кабинет министров определил условия работы органов власти, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в час пик на период карантина.

РБК-Украина писало, что в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом.

Напомним, 17 июня Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 июля.

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Автор: Анастасия Рокитна

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