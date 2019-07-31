Пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в Крым

Иллюстративное фото (wikimapia)

В СИЗО Симферополя было проведено опознание тайным свидетелем

Пятерых фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в СИЗО №1 Симферополя для опознания тайным свидетелем. Об этом сообщил адвокат Маммет Мамбетов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что Иззет Абдуллаев, Сейтвелиев Сейтабдиев, Аким Бекиров, Алим Каримов и Асан Яник пробудут в следственном изоляторе как минимум до конца недели.

"Еще 23 июля в ходе судебного заседания по видеосвязи Иззет мне сообщил, что его этапируют из СИЗО в Шахтах в СИЗО Ростова. Через пару дней после этого руководитель следственной группы ФСБ, которая занимается этим делом, сообщил мне, что Иззета и еще четырех фигурантов дела доставили из СИЗО Ростова в СИЗО Симферополя для проведения следственных действий", - рассказал Мамбетов.

Он добавил, что на следственных действиях происходило опознание пятерых обвиняемых засекреченным свидетелем.

"Сегодня (30 июля, - ред.) в управлении ФСБ было опознание скрытым свидетелем моего подзащитного и еще четырех обвиняемых. На днях у нас будет продолжение ареста. Оно, вероятно, состоится в Крыму. После этого их этапируют обратно в СИЗО, где они раньше находились", - рассказал адвокат.

Напомним, 25 июля трех фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" поместили в психиатрическую больницу, что, по мнению одного из адвокатов, является "формой карательной психиатрии".