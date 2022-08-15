Пятая часть Украины загрязнена взрывоопасными предметами, - МВД

Енин пояснил, что пятая часть территории Украины загрязнена минами, авиабомбы, снаряды, которые не разорвались.

"С начала войны пиротехнические подразделения ГСЧС уже обнаружили, изъяли и обезвредили более 180 тысяч взрывоопасных предметов, была обследована территория площадью более 68 тысяч гектаров. И эта работа не останавливается ни на мгновение", - заявил Енин.

По его словам, продолжается разминирование деоккупированных территорий. В Киевской области пиротехники уже 5 месяцев расчищают территории, где велись боевые действия.

"Например, на Киевщине до сих пор обезвреживают до 1000 взрывоопасных предметов в сутки, а всего за это время там обезвредили более 60 тысяч боеприпасов, и эта работа продолжается", - пояснил Енин.