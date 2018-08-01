Пять украинских теннисистов стартуют на US Open с квалификации

Новости Спорт 01.08.2018 - 13:49
Фото: корт US Open (facebook.com/usopentennis)
Фото: корт US Open (facebook.com/usopentennis)

За путевку в основу будут бороться два теннисиста и три теннисистки

Опубликованы заявочные листы в квалификацию последнего в сезоне турнира "Большого шлема" - Открытом чемпионате США (US Open-2018), который стартует 27 августа. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В отборочном турнире Украину представят пять теннисистов: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая. 

Стаховский будет стартовать в Нью-Йорке уже в 14 раз подряд и второй год подряд в квалификации. В прошлом году украинец уступил в финальном раунде отбора, а его лучший результат на американском мэйджоре - третий круг в 2011 и 2015 годах.

Для Ильи Марченко это девятый старт в Нью-Йорке. В 2016 году он прошел здесь в четвертый круг, что стало его лучшим выступлением на турнирах "Большого Шлема". 

16-летняя Марта Костюк впервые сыграет на взрослом US Open. В прошлом году она выиграла здесь юниорский парный турнир вместе с сербкой Ольгой Данилович. 

Ангелина Калинина будет стартовать на Открытом чемпионате США в четвертый раз подряд. В прошлом сезоне она впервые преодолела стартовый раунд квалификации и пока это лучший ее результат на кортах US Open. 

Катарина Завацкая в Нью-Йорке дебютирует на турнирах "Большого Шлема". 

Напомним, что в основной сетке US Open сыграют пять украинских теннисисток.

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Теги:  Теннис,  соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС