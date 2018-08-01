Пять украинских теннисистов стартуют на US Open с квалификации

За путевку в основу будут бороться два теннисиста и три теннисистки

Опубликованы заявочные листы в квалификацию последнего в сезоне турнира "Большого шлема" - Открытом чемпионате США (US Open-2018), который стартует 27 августа. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В отборочном турнире Украину представят пять теннисистов: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Стаховский будет стартовать в Нью-Йорке уже в 14 раз подряд и второй год подряд в квалификации. В прошлом году украинец уступил в финальном раунде отбора, а его лучший результат на американском мэйджоре - третий круг в 2011 и 2015 годах.

Для Ильи Марченко это девятый старт в Нью-Йорке. В 2016 году он прошел здесь в четвертый круг, что стало его лучшим выступлением на турнирах "Большого Шлема".

16-летняя Марта Костюк впервые сыграет на взрослом US Open. В прошлом году она выиграла здесь юниорский парный турнир вместе с сербкой Ольгой Данилович.

Ангелина Калинина будет стартовать на Открытом чемпионате США в четвертый раз подряд. В прошлом сезоне она впервые преодолела стартовый раунд квалификации и пока это лучший ее результат на кортах US Open.

Катарина Завацкая в Нью-Йорке дебютирует на турнирах "Большого Шлема".

Напомним, что в основной сетке US Open сыграют пять украинских теннисисток.