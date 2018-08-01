П'ять українських тенісистів стартують на US Open з кваліфікації

За путівку в основу будуть боротися два тенісиста і три тенісистки

Опубліковані заявочні листи в кваліфікацію останнього в сезоні турніру "Великого шолома" - Відкритому чемпіонаті США (US Open-2018), який стартує 27 серпня. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У відбірковому турнірі Україну представлять п'ять тенісистів: Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.

Стаховський стартуватиме в Нью-Йорку вже в 14 раз поспіль і другий рік поспіль в кваліфікації. У минулому році українець поступився у фінальному раунді відбору, а його найкращий результат на американському мейджор - третє коло в 2011 і 2015 роках.

Для Іллі Марченко це дев'ятий старт в Нью-Йорку. У 2016 році він пройшов тут до четвертого кола, що стало його кращим виступом на турнірах "Великого Шолома".

16-річна Марта Костюк вперше зіграє на дорослому US Open. У минулому році вона виграла тут юніорський парний турнір разом з сербкою Ольгою Данилович.

Ангеліна Калініна стартуватиме на Відкритому чемпіонаті США в четвертий раз поспіль. У минулому сезоні вона вперше подолала стартовий раунд кваліфікації і поки це кращий її результат на кортах US Open.

Катаріна Завацька в Нью-Йорку дебютує на турнірах "Великого Шолома".

Нагадаємо, що в основній сітці US Open зіграють п'ять українських тенісисток.