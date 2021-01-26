П'ять тисяч бійців Нацгвардії залишаться у Вашингтоні до закінчення процедури імпічменту

Фото: Капітолій (GettyImages)

До 5 тис. бійців Національної гвардії продовжать залишатися у Вашингтоні в цілях безпеки, заявив виконуючий обов'язки міністра Армії (сухопутних військ) США Джон Вітлі. Вони чергуватимуть до середини березня.

Про це повідомляє Bloomberg.

В столицю США були спрямовані близько 25 тис. військовослужбовців для забезпечення порядку під час інавгурації обраного президента Джо Байдена після того, як прихильники Трампа штурмували Капітолій.

Чисельність бійців Національної гвардії скоротиться найближчим часом спочатку до 7 тис., до середини березня вона буде становити 5 тис.

Сенат США сьогодні отримав резолюцію про імпічмент Дональда Трампа і приступить до її розгляду. Після цього він почне процес імпічменту.

Також відомо, що Трамп найняв юриста з Південної Кароліни Бутча Бауерса, який буде представляти його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент. Про нього відомо, що він працював у Міністерстві юстиції США за колишнього президента-республіканця Джорджа Буша.

Крім того, раніше новий президент США Джо Байден висловив побоювання після голосування за імпічмент Трампа.