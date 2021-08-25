Пять стран создают фонд, чтобы собрать средства для смягчения влияния России в Украине

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США ствоюють фонд. Его целью будет собрание средств, чтобы смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Великобритании в Украине .

Фонд будет носить название "Партнерство за сильную Украину" и начнет свою работу до декабря 2021 года. Страны-участницы имеют целью привлечь до 35 млн фунтов стерлингов (около 1,2 млрд гривен) от доноров в течение трех лет.

Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению потенциала регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций власти или предоставления грантовых инвестиции, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины.

"Это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом", - подчеркнули в посольстве.