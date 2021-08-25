UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пять стран создают фонд, чтобы собрать средства для смягчения влияния России в Украине

Автор: Инна Собора

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США ствоюють фонд. Его целью будет собрание средств, чтобы смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Великобритании в Украине.

Фонд будет носить название "Партнерство за сильную Украину" и начнет свою работу до декабря 2021 года. Страны-участницы имеют целью привлечь до 35 млн фунтов стерлингов (около 1,2 млрд гривен) от доноров в течение трех лет.

Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению потенциала регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций власти или предоставления грантовых инвестиции, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины.

"Это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом", - подчеркнули в посольстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассВеликобритания