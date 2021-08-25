RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

П'ять країн створюють фонд, щоб зібрати кошти для пом'якшення впливу Росії в Україні

Автор: Инна Собора

Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США ствоюють фонд. Його метою буде зібрання коштів, щоб пом'якшити дестабілізуючий плив Росії у південних і східних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Великобританії в Україні.

Фонд носитиме назву "Партнерство за сильну Україну" та розпочне свою роботу до грудня 2021 року. Країни-учасниці мають на меті залучити до 35 млн фунтів стерлінгів (близько 1,2 млрд гривень) від донорів протягом трьох років.

Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту, наприклад, забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України.

"Це має призвести до підвищення якості державних послуг, збільшення доходів домогосподарств і посилення зв’язків між громадами, розділеними конфліктом", - наголосили в посольстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонбасВеликобританія