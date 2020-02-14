Пять стран настаивают на передаче Ираном черных ящиков самолета МАУ во Францию

Власти Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции настаивают на передаче Ираном черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию. Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня в Twitter.

По его словам, 14 февраля он передал это главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу во время встречи полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Министры обсудили ситуацию с расшифровкой черных ящиков рейса PS752. Страны-члены Международной координационной группы по-прежнему считают, что Иран должен использовать возможности Франции, которая обладает необходимыми техническими средствами для проведения этой работы", - говорится в сообщении МИД Канады.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что главы МИД пяти стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе в Иране, проведут встречу в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Украина просит у Ирана предоставить аудиозаписи и стенограммы переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Тегеране.