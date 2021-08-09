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В пять раз быстрее звука: США заказали разработку нового военного самолета

Автор: Сергей Пышкин

Военно-воздушные силы США заказали у компании Hermeus Corporation разработку первого гиперзвукового самолета. Объем инвестиции в проект составляет 60 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

Согласно проекту, Hermeus Corporation должна разработать самолет, скорость которого превышает звуковую в пять раз. Транспорт будет преодолевать расстояние от Нью-Йорка до Парижа всего за полтора часа.

Как отметил генерал ВВС США Джейсон Линди, самолет планируют использовать во время авиаперелетов должностных лиц страны. Также рассматривается возможность модификации транспорта для его использования во время разведки и наблюдений.

Отметим, что контракт рассчитан на три года, а первый гиперзвуковой самолет будет беспилотным, чтобы избежать риска управления им.

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СамолетСоединенные Штаты Америки