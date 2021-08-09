ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В пять раз быстрее звука: США заказали разработку нового военного самолета

Новина українською →
США , Понедельник 09 августа 2021 16:32
В пять раз быстрее звука: США заказали разработку нового военного самолета Фото: США заказали разработку нового военного самолета (twitter.com/hermeuscorp)
Автор: Сергей Пышкин

Военно-воздушные силы США заказали у компании Hermeus Corporation разработку первого гиперзвукового самолета. Объем инвестиции в проект составляет 60 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

Согласно проекту, Hermeus Corporation должна разработать самолет, скорость которого превышает звуковую в пять раз. Транспорт будет преодолевать расстояние от Нью-Йорка до Парижа всего за полтора часа.

Как отметил генерал ВВС США Джейсон Линди, самолет планируют использовать во время авиаперелетов должностных лиц страны. Также рассматривается возможность модификации транспорта для его использования во время разведки и наблюдений.

Отметим, что контракт рассчитан на три года, а первый гиперзвуковой самолет будет беспилотным, чтобы избежать риска управления им.

Читайте РБК-Украина в Google News
Самолет Соединенные Штаты Америки
NEWS
Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским: названа предварительная дата
Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским: названа предварительная дата
DAILY
Юлия Лапутина: Маргинализируются не ветераны, а их образ в обществе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Юлия Лапутина: Маргинализируются не ветераны, а их образ в обществе