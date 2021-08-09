В п'ять разів швидше за звук: США замовили розробку нового військового літака
Військово-повітряні сили США замовили у компанії Hermeus Corporation розробку першого гіперзвукового літака. Обсяг інвестиції у проєкт складає 60 млн доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defense News.
Відповідно до проєкту, Hermeus Corporation повинна розробити літак, швидкість якого перевищує звукову у п’ять разів. Транспорт долатиме відстань від Нью-Йорка до Парижа лише за півтори години.
Meet Quarterhorse pic.twitter.com/3l8GcmFBJk— Hermeus (@hermeuscorp) August 5, 2021
Як відзначив генерал ВПС США Джейсон Лінді, літак планують використовувати під час авіаперельотів посадових осіб країни. Також розглядається можливість модифікації транспорту для його використання під час розвідки й спостережень.
Відзначимо, що контракт розрахований на три роки, а перший гіперзвуковий літак буде безпілотним, аби уникнути ризику управління ним.
The future of hypersonic flight from @MorganLBrennan on @thenewsoncnbc pic.twitter.com/uuttzWoHIt— Hermeus (@hermeuscorp) August 6, 2021