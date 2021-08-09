В п'ять разів швидше за звук: США замовили розробку нового військового літака

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defense News .

Відповідно до проєкту, Hermeus Corporation повинна розробити літак, швидкість якого перевищує звукову у п’ять разів. Транспорт долатиме відстань від Нью-Йорка до Парижа лише за півтори години.

Як відзначив генерал ВПС США Джейсон Лінді, літак планують використовувати під час авіаперельотів посадових осіб країни. Також розглядається можливість модифікації транспорту для його використання під час розвідки й спостережень.

Відзначимо, що контракт розрахований на три роки, а перший гіперзвуковий літак буде безпілотним, аби уникнути ризику управління ним.