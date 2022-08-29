Пять ракет за 10 минут. Появился перехват разговоров пилотов РФ во время атаки на Сарны

В воскресенье, 28 августа из воздушного пространства Беларуси российские Ту-22М нанесли ракетный удар по территории Украины. За десять минут, с 19:29 по 19:39, они выпустили минимум 5 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговоров, который оказался в распоряжении мониторинговой группы " Беларускі Гаюн ".

"Запуски ракет зафиксированы над Октябрьским и Петриковским районами (Гомельская область). Звуки запусков ракет были слышны над Туровом и Мозырем", - говорится в сообщении.

Как позднее выяснилось, ракеты попали в объект военной инфраструктуры в Сарнах Ровенской области.

При этом, по данным мониторинговой группы, запуски производились минимум 5 самолетами ВКС РФ

"Вы по зданию отработали? Да, отрабатываем", - говорят в перехвате пилоты бортов российских Ту-22.