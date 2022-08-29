П'ять ракет за 10 хвилин. З'явився перехоплення розмов пілотів РФ під час атаки на Сарни
У неділю, 28 серпня, з повітряного простору Білорусі російські Ту-22М завдали ракетного удару по території України. За десять хвилин, з 19:29 до 19:39, вони випустили мінімум 5 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмов, яке опинилося у розпорядженні моніторингової групи "Беларускі Гаюн"
"Запуски ракет зафіксовані над Жовтневим та Петриківським районами (Гомельська область). Звуки запусків ракет були чутні над Туровом та Мозирем", - йдеться у повідомленні.
Як пізніше з'ясувалося, ракети потрапили в об'єкт військової інфраструктури у Сарнах Рівненської області.
При цьому, за даними моніторингової групи, запуски проводилися щонайменше 5 літаками ВКС РФ.
"Вы по зданию отработали? Да, отрабатываем", - кажуть у перехопленні пілоти бортів російських Ту-22.
Як повідомлялося, увечері 28 серпня у Рівненській області пролунало кілька вибухів. Пізніше стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Сарнах. Окупанти випустили чотири ракети по об'єкту військової інфраструктури. Обійшлося без жертв.
Пізніше стало відомо, що під час ракетного удару по Сарнах Рівненської області в неділю, 28 серпня, російські військові вдарили ракетами типу Х-101 з літаків ТУ-22.
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