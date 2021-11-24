Пять нарушений "тишины" на Донбассе: боевики стреляли вблизи шахты "Бутовка"
В среду, 24 ноября, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, боевики вели огонь недалеко от шахты "Бутовка". Они применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В направлении Каменки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Нью-Йорка российские наемники открывали огонь по вооружению БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Луганского вражеские войска вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Из минометов калибра 82 мм оккупационные войска произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.