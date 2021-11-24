Пять нарушений "тишины" на Донбассе: боевики стреляли вблизи шахты "Бутовка"

Фото: боевики в очередной раз нарушили "тишину" на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)

В среду, 24 ноября, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.