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Пять нарушений "тишины" на Донбассе: боевики стреляли вблизи шахты "Бутовка"

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Донбасс, Среда 24 ноября 2021 17:27
Пять нарушений "тишины" на Донбассе: боевики стреляли вблизи шахты "Бутовка" Фото: боевики в очередной раз нарушили "тишину" на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 24 ноября, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики вели огонь недалеко от шахты "Бутовка". Они применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В направлении Каменки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Нью-Йорка российские наемники открывали огонь по вооружению БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Луганского вражеские войска вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Из минометов калибра 82 мм оккупационные войска произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

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