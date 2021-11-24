П'ять порушень "тиші" на Донбасі: бойовики стріляли поблизу шахти "Бутівка"
У середу, 24 листопада, збройні формування Росії п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, бойовики вели вогонь недалеко від шахти "Бутівка". Вони застосували станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
У напрямку Кам'янки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь по озброєнню БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Біля Луганського ворожі війська вели обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
З мінометів калібру 82 мм окупаційні війська здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ"Мар'їнка".
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.