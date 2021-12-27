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Пять нарушений на Донбассе за сутки: боевики ранили двух военных

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Донбасс, Понедельник 27 декабря 2021 07:55
Пять нарушений на Донбассе за сутки: боевики ранили двух военных Фото: боевики на Донбассе пять раз открывали огонь (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

В воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов были тяжело ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

По состоянию на 7 часов утра 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Нью-Йорка оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате действий наемников двое военных получили ранения, состояние их здоровья - тяжелое.

Напомним, 25 декабря боевики один раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

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