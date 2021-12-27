П'ять порушень на Донбасі за добу: бойовики поранили двох військових
У неділю, 26 грудня, збройні формування Росії п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожих обстрілів був важко поранено двох український військових
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.
Поблизу Талаківки окупанти залучили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
Станом на 7 годину ранку 27 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
У напрямку Нью-Йорка окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Унаслідок дій найманців двоє військових отримали поранення, стан їхнього здоров'я - важкий.
Нагадаємо, 25 грудня бойовики один раз обстрілювали українські позиції на Донбасі.