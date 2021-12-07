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Пять нарушений на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов различных систем

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Донбасс, Вторник 07 декабря 2021 08:04
Пять нарушений на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов различных систем Фото: боевики на Донбассе пять раз открывали огонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 6 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Песок оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В сторону Катериновки, что в Луганской области, российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Недалеко от Шумов противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

По позициям воинов ООС у Майорска оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 7 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 5 декабря боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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