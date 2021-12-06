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Боевики на Донбассе обстреляли Новоселовку

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Донбасс, Понедельник 06 декабря 2021 07:21
Боевики на Донбассе обстреляли Новоселовку Фото: боевики на Донбассе обстреляли Новоселовку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 5 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В сторону Новоселовки оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрел.

По состоянию на 7 часов утра, 6 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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