Сенцов: вопрос политического будущего остается открытым

Освобожденный в рамках обмена пленными украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов заявил, что ни один политик не связывался с ним за 5 лет, которые он провел в заключении на территории Российской Федерации. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко, передает РБК-Украина.

По его словам, вопрос относительно его политической жизни для него остается открытым.

"Касаемо моей жизни, возможно, политической для меня самого вопрос остается открытым. Конечно, так получилось, что я человек не публичный, жизнь вывела. Я чувствую ответственность перед народом и страной и буду делать все, что в моих силах для своего народа", - отметил Сенцов.

Напомним, сегодня, 10 сентября, бывшие украинские политические заключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают совместную пресс-конференцию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинский политзаключенных Олег Сенцов не имеет претензий к Геннадию Афанасьеву, на показаниях которого, в частности, строилось дело против него.

Отметим, Олег Сенцов и Александр Кольченко вернулись в Украину в рамках большого обмена пленными 7 сентября. Режиссера Сенцова в Российской Федерации приговорили к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму".