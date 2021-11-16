UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пять городов на украино-российской границе потеряют газ в случае прекращения транзита, - ОГТСУ

Автор: Александр Белоус

В случае прекращения транзита российского газа по территории Украины пять городов на украино-российской границе сразу потеряют газоснабжение. Кроме того, способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

Как отмечается в сообщении, запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа.

"Нам будет недоступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину. Кроме того, Европа вероятно потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд куб. м газа европейских компаний", - говорится в сообщении.

Кроме того, ОГТСУ будет вынужден изменить режим работы украинской ГТС с транзитного на обслуживание исключительно внутренних маршрутов.

В пресс-службе отметили, что эту позицию компания намерена доказать во время процедуры рассмотрения заявки на сертификацию Nord Stream 2, в которой ОГТСУ участвует.

Напомним, немецкий регулятор BNetzA одобрил участие НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2