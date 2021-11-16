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Пять городов на украино-российской границе потеряют газ в случае прекращения транзита, - ОГТСУ

Новина українською →
Украина, Вторник 16 ноября 2021 11:50
Пять городов на украино-российской границе потеряют газ в случае прекращения транзита, - ОГТСУ Фото: пять городов на украино-российской границе потеряют газоснабжение из-за запуска Северного потока-2
Автор: Александр Белоус

В случае прекращения транзита российского газа по территории Украины пять городов на украино-российской границе сразу потеряют газоснабжение. Кроме того, способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

Как отмечается в сообщении, запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа.

"Нам будет недоступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину. Кроме того, Европа вероятно потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд куб. м газа европейских компаний", - говорится в сообщении.

Кроме того, ОГТСУ будет вынужден изменить режим работы украинской ГТС с транзитного на обслуживание исключительно внутренних маршрутов.

В пресс-службе отметили, что эту позицию компания намерена доказать во время процедуры рассмотрения заявки на сертификацию Nord Stream 2, в которой ОГТСУ участвует.

Напомним, немецкий регулятор BNetzA одобрил участие НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG.

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Северный поток-2
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