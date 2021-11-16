П’ять міст на україно-російському кордоні втратять газ у разі припинення транзиту, - ОГТСУ

У разі припинення транзиту російського газу по території України п’ять міст на україно-російському кордоні одразу втратять газопостачання. Крім того, здатність України імпортувати газ з європейських країн значно обмежиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України ( ОГТСУ ).

Як зазначається в повідомленні, запуск "Північного потоку-2" призведе до того, що український маршрут остаточно втратить транзитні обсяги російського газу.

"Нам буде недоступний віртуальний реверс, який цього року забезпечив майже 90% імпорту газу до України. Натомість Європа ймовірно втратить можливість користуватись українськими сховищами газу, у яких, нагадаємо, в 2020 році зберігалось близько 10 млрд куб. м газу європейських компаній", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ОГТСУ буде вимушений змінити режим роботи української ГТС з транзитного на обслуговування виключно внутрішніх маршрутів.

У прес-службі зазначили, що цю позицію компанія має намір довести під час процедури розгляду заявки на сертифікацію Nord Stream 2, у якій ОГТСУ бере участь.