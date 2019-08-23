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Пять человек погибли в давке на концерте в Алжире

Новости » Происшествия    23.08.2019 - 04:53
Пять человек погибли в давке на концерте в Алжире
Фото: Алжир (AFP)

На концерт пришли тысячи людей

По меньшей мере пять человек погибли в результате давки на переполненном рэп-концерте в столице Алжира в четверг вечером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что тысячи людей собрались на концерте местной звезды рэпа Абдеррауфа Дерраджи на стадионе в Алжире.

По словам источника в больнице, уже известно о пяти погибших. Больше подробностей пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что в Нигерии в городе Порт-Харкорт после выступления президента страны Мохаммаду Бухари в рамках предвыборной кампании произошла давка, в результате которой погибли по меньшей мере 14 человек.

Предвыборный митинг президента проходил на стадионе и давка началась сразу после того, как Бухари закончил свое выступление и покинул арену.

Представитель одной из больниц города сообщил, что вначале число жертв составляло шесть человек, однако с каждым часом их становится все больше.

Напомним, в декабре 2018 в Италии в результате давки, которая возникла в ночном клубе города Анкона, погибли 6 человек. Паника возникла из-за распыления перцового баллончика.

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Новости Украины толпа людейЖертвыАлжир
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