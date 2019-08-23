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П'ятеро людей загинули в тисняві на концерті в Алжирі

Новини » Надзвичайні події    23.08.2019 - 04:53
П'ятеро людей загинули в тисняві на концерті в Алжирі
Фото: Алжир (AFP)

На концерт прийшли тисячі людей

Щонайменше п'ять людей загинули в результаті тисняви на переповненому реп-концерті в столиці Алжиру в четвер увечері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що тисячі людей зібралися на концерті місцевої зірки репу Абдеррауфа Дерраджи на стадіоні в Алжирі.

За словами джерела в лікарні, вже відомо про п'ятьох загиблих. Більше подробиць поки не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що в Нігерії в місті Порт-Харкорт після виступу президента країни Мохаммада Бухарі в рамках передвиборної кампанії сталася тиснява, в результаті якої загинули щонайменше 14 осіб.

Передвиборний мітинг президента проходив на стадіоні і тиснява почалася відразу після того, як Бухарі закінчив свою промову і покинув арену.

Представник однієї з лікарень міста повідомив, що спочатку число жертв становило шість осіб, проте з кожною годиною їх стає все більше.

Нагадаємо, в грудні 2018 в Італії в результаті тисняви, яка виникла в нічному клубі міста Анкона, загинули 6 осіб. Паніка виникла через розпилення перцевого балончика.

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