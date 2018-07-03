PwC оштрафована на 625,5 млн долларов в связи с банкротством одного из банков

Компания допустила халатность при проведении аудита банка в 2003-2008 годах

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) обязана выплатить Федеральной корпорации по страхованию (FDIC ) компенсацию в размере 625,5 млн долларов в связи с банкротством в 2009 году Colonial Bank из штата Алабама. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на постановление окружного суда США.

Согласно судебному решению, страховщики в декабре прошлого года обнаружили, что аудиторы проявили халатность при своих проверках банка в 2003-2008 годах.

Штраф должен быть выплачен американской Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), которая понесла убытки в размере около 3 млрд долларов.

Аудиторы PwC обвинялись в том, что они проглядели крупнейшую в США схему ипотечного мошенничества с участием банка и одного из ведущих ипотечных андеррайтеров в США — Taylor, Bean & Whitaker (TBW). Бывший председатель Taylor Bean Ли Фаркас и пять других руководителей Taylor Bean были осуждены

С 2002 по август 2009 года Farkas продал более 1,5 млрд долларов по ипотечным кредитам, выданным банком и перепродал их другим инвесторам.

PwC была аудитором Colonial BancGroup, материнской компании Colonial Bank, в 2002-2008 годах.

"PwC US разочарована сегодняшним постановлением, и мы не считаем, что FDIC имеет право на возмещение любого ущерба в этом случае в свете предыдущих выводов суда о том, что многочисленные сотрудники Colonial активно и существенно вмешивались в наши аудиты", - прокомментировал судебное решение адвокат аудиторской компании сказал Фил Бек, отметив, что его клиенты буду оспаривать данное решение.

Colonial Ban стал шестой по величине банковской неудачей в истории США, и ее крах стоил страховому фонду FDIC около 4,2 млрд долларов.

Напомним, ПАО "ПриватБанк" 30 марта 2018 года подал в районный суд Никосии (Кипр) официальный судебный иск в отношении аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers (Кипр) и PricewaterhouseCoopers (Украина).

Сумма иска составляет 3 млрд долларов. Компания обвиняется в непрофессиональном проведении аудита ПриватБанка за периоды до его национализации.

Ранее Национальный банк Украины исключил компанию из Реестра аудиторских фирм.