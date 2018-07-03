PwC оштрафована на 625,5 млн доларів у зв'язку з банкрутством одного з банків

Компанія допустила недбалість при проведенні аудиту банку в 2003-2008 роках

Аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) зобов'язана виплатити Федеральної корпорації по страхуванню (FDIC ) компенсацію в розмірі 625,5 млн доларів у зв'язку з банкрутством в 2009 році Colonial Bank з штату Алабама. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на постанову окружного суду США.

Згідно з судовим рішенням, страховики в грудні минулого року виявили, що аудитори виявили недбалість при своїх перевірках банку в 2003-2008 роках.

Штраф повинен бути сплачений американської Федеральної корпорації зі страхування вкладів (FDIC), яка зазнала збитків у розмірі близько 3 млрд доларів.

Аудитори PwC звинувачувалися в тому, що вони прогледіли найбільшу в США схему іпотечного шахрайства за участю банку та одного з провідних іпотечних андеррайтерів в США — Taylor, Bean & Whitaker (TBW). Колишній голова Taylor Bean Лі Фаркас і п'ять інших керівників Taylor Bean були засуджені

З 2002 по серпень 2009 року Farkas продав понад 1,5 млрд доларів за іпотечними кредитами, виданими банком і перепродав їх іншим інвесторам.

PwC була аудитором Colonial BancGroup, материнської компанії Colonial Bank, у 2002-2008 роках.

"PwC US розчарована сьогоднішньою постановою, і ми не вважаємо, що FDIC має право на відшкодування будь-якої шкоди в цьому випадку в світлі попередніх висновків суду про те, що численні співробітники Colonial активно і істотно втручалися в наші аудити", - прокоментував судове рішення адвокат аудиторської компанії сказав Філ Бек, зазначивши, що його клієнти буду оскаржувати дане рішення

Colonial Ban став шостий за величиною банківської невдачею в історії США, і її крах коштував страховому фонду FDIC близько 4,2 млрд доларів.

Нагадаємо, ПАТ "ПриватБанк" 30 березня 2018 року подав у районний суд Нікосії (Кіпр) офіційний судовий позов стосовно аудиторських компаній PricewaterhouseCoopers (Кіпр) і PricewaterhouseCoopers (Україна).

Сума позову становить 3 млрд доларів. Компанія звинувачується в непрофесійному проведенні аудиту Приватбанку за періоди до його націоналізації.

Раніше Національний банк України виключив компанію з Реєстру аудиторських фірм.