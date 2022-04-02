ПВО сбила ракеты в Одесской области

Во время обстрела Одесской области враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры. Системы ПВО сбили ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "ЮГ" .

"Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны, ракеты не попали в запланированные врагом объекты. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля войска РФ выпустили три ракеты по населенному пункту в Одесском районе.

Выстрелы осуществили с территории оккупированного Крыма из ракетного комплекса "Искандер". Уже известно о людях, которые получили ранения.

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