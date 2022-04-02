UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПВО сбила ракеты в Одесской области

Фото: ПВО сбила ракеты в Одесской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Во время обстрела Одесской области враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры. Системы ПВО сбили ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "ЮГ".

"Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны, ракеты не попали в запланированные врагом объекты. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля войска РФ выпустили три ракеты по населенному пункту в Одесском районе.

Выстрелы осуществили с территории оккупированного Крыма из ракетного комплекса "Искандер". Уже известно о людях, которые получили ранения.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 38-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса