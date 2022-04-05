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ПВО сбила ночью две вражеские ракеты над Днепропетровской областью

Фото: глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня ночью силы ПВО сбили над Днепропетровской областью две ракеты оккупационных войск. В результате попадания осколков произошел незначительный пожар в одном из сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Facebook.

"Начинаем день с хорошей новости. Ночью наша ПВО сбила над областью две вражеские ракеты. Обломки вызвали незначительное возгорание в одном из сел", - написал Резниченко.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

"К счастью, никто не пострадал. Имею видео момента уничтожения ракет. Однако сейчас действует запрет на обнародование такой информации. Обещаю, что покажу его после победы. Собираю архив побед наших ВСУ. На этот час у нас в области все нормально. Работаем и приближаем победу", - отметил Резниченко.

Напомним, вчера российские оккупанты атаковали несколько сел на границе Днепропетровской и Херсонской областей. По предварительным данным, никто не пострадал.

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