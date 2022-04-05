RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ППО збила вночі дві ворожі ракети над Дніпропетровською областю

Фото: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні вночі сили ППО збили над Дніпропетровською областю дві ракети окупаційних військ. Внаслідок попадання уламків сталася незначна пожежа в одному із сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у Facebook.

"Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети. Уламки спричинили незначне займання в одному з сіл", - написав Резніченко.

За його словами, постраждалих внаслідок інциденту немає.

"На щастя, ніхто не постраждав. Маю відео моменту знищення ракет. Проте зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації. Обіцяю, що покажу його після перемоги. Збираю архів перемог наших ЗСУ. На цю годину у нас в області все нормально. Працюємо і наближаємо перемогу", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, вчора російські окупанти атакували декілька сіл на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьПВОВійна Росії проти України