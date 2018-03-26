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ПВО Саудовской Аравии перехватили семь запущенных из Йемена ракет

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 02:49
Фото: флаг Саудовской Аравии (коллаж РБК-Украина)
Фото: флаг Саудовской Аравии (коллаж РБК-Украина)

Три ракеты были выпущены по столице страны Эр-Рияду

В Саудовской Аравии силы противовоздушной обороны сбили семь баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена, три из них - возле столицы страны Эр-Рияда. Об этом сообщило командование возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, передает Al Arabiya.

Еще по одной ракете были выпущены в сторону городов Хамис-Мушайт и Наджран и две - по Джизану.

В коалиции заявили, что пока не располагают данными о погибших и пострадавших при обстрелах, в то же время, по данным СМИ, в результате ударов погиб один и ранены несколько человек.

Отмечается, что с ноября, находящиеся в Йемене иранские ополченцы выпустили несколько ракет по Саудовской Аравии, все они были перехвачены саудовскими войсками.

В то же время стало известно, что йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" объявило о запуске "нескольких ракет по целям в Саудовской Аравии": аэропорту "Король Халед", находящемуся в 35 км к северу от Эр-Рияда, а также аэропортах в саудовских городах Асир и Джизан на юго-западе страны.

Напомним, 3 декабря 2017 года самолеты коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар по позициям хуситов, ведущих в столице Йемена Сане бои с силами бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха.

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Теги публикации: Йемен, Саудовская Аравия, ракета  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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