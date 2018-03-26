ППО Саудівської Аравії перехопили сім запущених із Ємену ракет

Три ракети були випущені по столиці країни Ер-Ріяді

У Саудівській Аравії сили протиповітряної оборони збили сім балістичних ракет, випущених із території Ємену, три з них - біля столиці країни Ер-Ріяда. Про це повідомило командування очолюваної Саудівською Аравією коаліції, передає Al Arabiya.

Ще по одній ракеті були випущені у бік міст Хаміс-Мушайт і Наджран і дві - по Джизану.

В коаліції заявили, що поки не мають даних про загиблих і постраждалих при обстрілі, водночас, за даними ЗМІ, в результаті ударів загинув один і поранено кілька людей.

Наголошується, що з листопада, іранські ополченці, які перебувають у Ємені, випустили кілька ракет по Саудівській Аравії, всі вони були перехоплені саудівськими військами.

#BREAKING: Footage sent to Al Arabiya shows moment anti-defense missiles from #Saudi Patriot batteries fired to intercept apparent #Houthi missile over #Riyadh.



Follow updates here: https://t.co/s4TdYoXf6e pic.twitter.com/0GkBiOvZl3 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 25, 2018

Водночас стало відомо, що єменський рух хуситів "Ансар Аллах" оголосив про запуск "кількох ракет по цілях у Саудівській Аравії": аеропорту "Король Халед", що за 35 км на північ від Ер-Ріяда, а також по аеропортах саудівських містах Асір і Джизан на південному заході країни.

Нагадаємо, 3 грудня 2017 року літаки коаліції під керівництвом Саудівської Аравії завдали авіаудару по позиціях хуситів, які вели у столиці Ємену Сані бої з силами колишнього президента країни Алі Абдалли Салеха.