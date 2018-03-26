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ППО Саудівської Аравії перехопили сім запущених із Ємену ракет

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 02:49
Фото: прапор Саудівської Аравії (колаж РБК-Україна)
Фото: прапор Саудівської Аравії (колаж РБК-Україна)

Три ракети були випущені по столиці країни Ер-Ріяді

У Саудівській Аравії сили протиповітряної оборони збили сім балістичних ракет, випущених із території Ємену, три з них - біля столиці країни Ер-Ріяда. Про це повідомило командування очолюваної Саудівською Аравією коаліції, передає Al Arabiya.

Ще по одній ракеті були випущені у бік міст Хаміс-Мушайт і Наджран і дві - по Джизану.

В коаліції заявили, що поки не мають даних про загиблих і постраждалих при обстрілі, водночас, за даними ЗМІ, в результаті ударів загинув один і поранено кілька людей.

Наголошується, що з листопада, іранські ополченці, які перебувають у Ємені, випустили кілька ракет по Саудівській Аравії, всі вони були перехоплені саудівськими військами.

Водночас стало відомо, що єменський рух хуситів "Ансар Аллах" оголосив про запуск "кількох ракет по цілях у Саудівській Аравії": аеропорту "Король Халед", що за 35 км на північ від Ер-Ріяда, а також по аеропортах саудівських містах Асір і Джизан на південному заході країни.

Нагадаємо, 3 грудня 2017 року літаки коаліції під керівництвом Саудівської Аравії завдали авіаудару по позиціях хуситів, які вели у столиці Ємену Сані бої з силами колишнього президента країни Алі Абдалли Салеха.

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Теги публікації: Йемен, Саудовская Аравия, ракета  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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