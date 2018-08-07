ПВО Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракету из Йемена

Новости Происшествия 07.08.2018 - 00:21
Иллюстративное фото (media.defense.gov)
Иллюстративное фото (media.defense.gov)

Ракета была уничтожена при подлете к провинции Наджран

Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии смогла перехватить баллистическую ракету, которая была запущена мятежниками со стороны Йемена. Об этом сообщает Al Arabian

За данными издания, ракета мятежников-хуситов организации "Ансар Аллах" была сбита и уничтожена при подлете на юге королевства в провинции Наджран.

В то же время подконтрольные СМИ хуситам заявили, что баллистическая ракета типа "Бадр-1" смогла поразить базу ВМС королевства "Аль-Ваджиб" в районе Наджран.

Хуситы неоднократно сообщали о ракетных обстрелах пограничных провинций Саудовской Аравии с Йеменом. В Саудовской Аравии заявляли, что все ракеты было своевременно перехвачены ПВО. 

За данными альянса в общей сложности было сбито более 150 баллистических ракет хуситов в сторону Саудовской Аравии.

Напомним, в Йемене 20 человек погибли в результате воздушного удара. Воздушным налетом был поражен главный госпиталь Аль-Тавры Ходейды, один из самых загруженных медицинских учреждений в пострадавшем от конфликта Йемене.

 

 

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Теги:  Йемен,  Саудовская Аравия,  ПВО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС