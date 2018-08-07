ППО Саудівської Аравії перехопила балістичну ракету з Ємену

Ракета була знищена при підльоті до провінції Наджран

Система протиповітряної оборони Саудівської Аравії змогла перехопити балістичну ракету, яка була запущена бунтівниками з боку Ємену. Про це повідомляє Al Arabian.

За даними видання, ракета бунтівників-хуситів організації "Ансар Аллах" було збито і знищено при підльоті на півдні королівства в провінції Наджран.

У той же час підконтрольні ЗМІ хуситам заявили, що балістична ракета типу "Бадр-1" змогла вразити базу ВМС королівства "Аль-Ваджиб" в районі Наджран.

Хусити неодноразово повідомляли про ракетний обстріл прикордонних провінцій Саудівської Аравії з Єменом. У Саудівській Аравії заявляли, що всі ракети було своєчасно перехоплені ППО.

За даними альянсу в цілому було збито понад 150 балістичних ракет хуситів у бік Саудівської Аравії.

Нагадаємо, в Ємені 20 людей загинули в результаті повітряного удару. Повітряним нальотом був вражений головний госпіталь Аль-Таври Ходейди, один з найбільш завантажених медичних установ у постраждалому від конфлікту Ємені.