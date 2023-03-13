ПВК "Вагнера" намагається вербувати мешканців Мелітополя для відправки під Бахмут, - Федоров

За його словами, російські солдати наразі розміщені по всьому Мелітополю. Місто перетворилося на ворожу військову базу.

Федоров підтвердив, що приватна військова компанія "Вагнера" намагається набрати до своїх лав мелітопольців. Також і місцевий гауляйтер почав набирати своє власне "ополчення".

"Наприкінці тижня у закритих групах мелітопольців, що залишилися на території тимчасово окупованого міста, почали робити розсилку та набирати мелітопольців до ПВК "Вагнера". Звичайно, ніхто не погоджується. Але ті пропозиції, які вони роблять, це 200 тисяч рублів нібито на місяць, вони готові платити тим, хто готовий у складі "Вагнера" їхати до Бахмута", - уточнив мер.