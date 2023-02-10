ПВК "Вагнера" бреше про припинення вербування ув'язнених та підігріває конфлікт з Шойгу, - ISW

Пригожин заявив, що вербування російських ув'язнених "цілком припинено" і що всі зобов'язання виконуються.

На думку аналітиків, ПВК "Вагнера" продовжить вербування з в'язниць, хоча й у більш обмеженій кількості.

В ISW зазначають, що вербування ув'язнених за останні кілька місяців сповільнилося, що підтверджується статистикою Федеральної служби виконання покарань, яка показує, що в період з листопада 2022 по січень 2023 скорочення чисельності ув'язнених в Росії стабілізувалося.

Це узгоджується із загальною тенденцією поступового заміщення "вагнерівців" звичайними російськими військами навколо Бахмута.

Водночас відомий російський блогер, пов'язаний із "Вагнером", закликав до звільнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу через скандал із закупівлями військової форми.

Автор Telegram-каналу "Сіра зона" заявив, що Шойгу втратив довіру до російського народу і що президент Росії Володимир Путін може виправити ситуацію, звільнивши його.

"Це останній епізод у низці подій, які спонукали спільноти російських військових блогерів атакувати Міноборони Росії та високопоставлених кремлівських чиновників за дрібну корупцію та некомпетентність, що призводять до невдач на полі бою та погіршення якості життя російських солдатів", - пишуть експерти.

Ключові висновки аналітиків ISW