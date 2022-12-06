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ПВК "Вагнера" почала вербувати українських в’язнів на окупованих територіях

Фото: Українських в’язнів вербують на окупованих територіях (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російська приватна військова компанія "Вагнера" вербує українських в’язнів на окупованих територіях та агітує їх воювати проти ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Зокрема, йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області. Місцеві гауляйтери дали згоду на початок вербування спеціальним рішенням", - йдеться у повідомленні.

ЦНС зазначає, що ПВК "Вагнера" вже займається вербуванням в’язнів українських тюрем на тимчасово окупованих територіях.

"Відтак, тепер терористична організація буде шукати "живу силу" в українських тюрмах", - пояснили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що ув’язнених без підготовки відправляють на передову, де кидають в бій перед початком штурму як "гарматне м’ясо".

Нагадаємо, що у Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств у "ПВК Вагнера".

Російський олігарх та засновник приватної військової кампанії "Вагнера" Євген Пригожин почав застерігати Сполучені Штати Америк від внесення його групи до списку іноземної терористичної організації.

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