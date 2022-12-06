ПВК "Вагнера" почала вербувати українських в’язнів на окупованих територіях

Російська приватна військова компанія "Вагнера" вербує українських в’язнів на окупованих територіях та агітує їх воювати проти ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.
"Зокрема, йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області. Місцеві гауляйтери дали згоду на початок вербування спеціальним рішенням", - йдеться у повідомленні.
ЦНС зазначає, що ПВК "Вагнера" вже займається вербуванням в’язнів українських тюрем на тимчасово окупованих територіях.
"Відтак, тепер терористична організація буде шукати "живу силу" в українських тюрмах", - пояснили у Центрі національного спротиву.
Зазначається, що ув’язнених без підготовки відправляють на передову, де кидають в бій перед початком штурму як "гарматне м’ясо".
Нагадаємо, що у Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств у "ПВК Вагнера".
Російський олігарх та засновник приватної військової кампанії "Вагнера" Євген Пригожин почав застерігати Сполучені Штати Америк від внесення його групи до списку іноземної терористичної організації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.