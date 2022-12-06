RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЧВК "Вагнера" начала вербовать украинских заключенных на оккупированных территориях

Фото: Украинских заключенных вербуют на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская частная военная компания "Вагнера" вербует украинских заключенных на оккупированных территориях и агитирует их воевать против ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"В частности, речь идет о временно оккупированных территориях Донецкой области. Местные гауляйтеры дали согласие на начало вербовки специальным решением", - говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что ЧВК "Вагнера" уже занимается вербовкой заключенных украинских тюрем на временно оккупированных территориях.

"Следовательно, теперь террористическая организация будет искать "живую силу" в украинских тюрьмах", - пояснили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что заключенных без подготовки отправляют на передовую, где бросают в бой перед началом штурма как "пушечное мясо".

Напомним, что в Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в "ЧВК Вагнера".

Российский олигарх и основатель частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин начал предостерегать Соединенные Штаты от внесения его группы в список иностранной террористической организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкая областьВойна в УкраинеВагнеровцы