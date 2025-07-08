ПвК "Центр" закликало не маніпулювати питаннями оборони Києва

Підрозділи ППО столиці діють професійно, а допомога від міської влади Києва надходить завжди вчасно і в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Центр".

"В інформаційному полі знову з’являються гучні заяви щодо стану повітряної оборони Києва. Як військові ми рідко реагуємо на подібні спекуляції, але коли йдеться про довіру до оборонців неба - ми зобов’язані говорити чесно. Система ППО столиці діє, і це щодня підтверджується реальними результатами. Міська влада завжди поруч із нами - допомога надходить швидко, у повному обсязі, а головне саме тоді, коли вона найбільше потрібна. Дякуємо за надійне плече підтримки, яке щоразу відчуваємо на передовій оборони неба", - йдеться в заяві ПвК "Центр".

Там також зазначили, що бійці ППО столиці щодня знищують десятки ворожих дронів та ракет, рятуючи об’єкти інфраструктури та зберігаючи життя киян.

"Реальність дуже очевидна, в іншому випадку наслідки масованих атак, де кількість дронів за одну добу близька до 500, були б фатальними. Повітряні Сили не приховують викликів. Але бойова ефективність підрозділів - факт, який щоденно бачимо ми всі за результатами роботи, а більше це бачить світ", - підкреслили в Повітряному командуванні.

Крім того, військові наголосили, що успішна робота ППО столиці - результат професіоналізму військових та системної підтримки з боку міської влади Києва.

"Завдяки підтримці Київської місцевої влади та безпосередньо міському голові реалізовано низку негайних та актуальних рішень: закупівля обладнання, допомога з технікою, ремонтами, встановлення автоматизованих систем захисту обʼєктів критичної інфраструктури, обороною наших позицій. Дякуємо за надійне плече підтримки, яке щоразу відчуваємо на передовій оборони неба", - наголосили в ПвК "Центр".

Командування закликає не маніпулювати питаннями оборони столиці.

"Питання оборони столиці та всієї країни не може бути темою політичного піару чи тиску. Закликаємо всіх - журналістів, політиків, лідерів думок та громад - не знецінювати роботу військових та не поширювати недостовірну або маніпулятивну інформацію", - закликали військові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ з початку року виділив на підтримку сил оборони та безпеки 6 млрд грн. За ініціативи мера столиці Віталія Кличка ця сума найближчим часом має збільшитися ще на 2 мільярди гривень.