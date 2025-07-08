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ВК "Центр" призвало не манипулировать вопросами обороны Киева

Вторник 08 июля 2025 16:20
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ВК "Центр" призвало не манипулировать вопросами обороны Киева Фото: ВК "Центр" призвало не манипулировать вопросами обороны Киева (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Подразделения ПВО столицы действуют профессионально, а помощь от городских властей Киева поступает всегда вовремя и в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Центр".

"В информационном поле снова появляются громкие заявления о состоянии воздушной обороны Киева. Как военные мы редко реагируем на подобные спекуляции, но когда речь идет о доверии к защитникам неба - мы обязаны говорить честно. Система ПВО столицы действует, и это ежедневно подтверждается реальными результатами. Городская власть всегда рядом с нами - помощь поступает быстро, в полном объеме, а главное именно тогда, когда она больше всего нужна. Спасибо за надежное плечо поддержки, которое каждый раз чувствуем на передовой обороны неба", - говорится в заявлении ВК "Центр".

Там также отметили, что бойцы ПВО столицы ежедневно уничтожают десятки вражеских дронов и ракет, спасая объекты инфраструктуры и сохраняя жизни киевлян.

"Реальность очень очевидна, в противном случае последствия массированных атак, где количество дронов за сутки близко к 500, были бы фатальными. Воздушные Силы не скрывают вызовов. Но боевая эффективность подразделений - факт, который ежедневно видим мы все по результатам работы, а больше это видит мир", - подчеркнули в Воздушном командовании.

Кроме того, военные отметили, что успешная работа ПВО столицы - результат профессионализма военных и системной поддержки со стороны городских властей Киева.

"Благодаря поддержке Киевской местной власти и непосредственно городскому голове реализован ряд немедленных и актуальных решений: закупка оборудования, помощь с техникой, ремонтами, установка автоматизированных систем защиты объектов критической инфраструктуры, обороной наших позиций. Спасибо за надежное плечо поддержки, которое каждый раз чувствуем на передовой обороны неба", - отметили в ВК "Центр".

Командование призывает не манипулировать вопросами обороны столицы.

"Вопрос обороны столицы и всей страны не может быть темой политического пиара или давления. Призываем всех - журналистов, политиков, лидеров мнений и общин - не обесценивать работу военных и не распространять недостоверную или манипулятивную информацию", - призвали военные.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев с начала года выделил на поддержку сил обороны и безопасности 6 млрд грн. По инициативе мэра столицы Виталия Кличко эта сумма в ближайшее время должна увеличиться еще на 2 миллиарда гривен.

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