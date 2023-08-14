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ПВК "губернатора" Криму фінансує друг Путіна Ротенберг, - ЗМІ

Фото: Аркадій Ротенберг, російських олігарх (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Близький до російського диктатора Володимира Путіна олігарх Аркадій Ротенберг надав сотні мільйонів рублів для російської приватної військової компанії "Конвой".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центр "Досьє".

Згідно з результатами розслідування, лише за півтора місяці осені 2022 року ПВК, яку підтримує так званий "губернатор" Криму Сергій Аксьонов, отримала 437,5 млн рублів. З них 120 мільйонів надали компанії Ротенберга, ще 200 від державного банку "ВТБ", а решта від паливних компаній.

У "Досьє" зазначають, що такі пожертвування надходять на рахунок Санкт-Петербурзького козачого товариства "Конвой", а воно перераховує гроші на рахунок ТОВ "Військово-охоронна компанія "Конвой". За півтора місяці 2022 таким чином перерахували 85 млн рублів.

Після цього кошти переводять голові ПВК Костянтину Пікалову у вигляді "позик засновнику". За інформацією журналістів, він займає приблизно 60 млн рублів на місяць.

ПВК "Конвой"

Нагадаємо, ще у березні 2023 року журналісти писали, що Аксьонов створив на території Криму свою власну приватну військову компанію. Нею почав керувати один з головних найманців ПВК "Вагнера".

Як зазначали ЗМІ, у складі підрозділу тоді служило близько 300 осіб. Позиції "Конвою" перебували у сусідній з Кримом Херсонській області.

 

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