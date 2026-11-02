Путіну не вистачає грошей на армію: Міноборони РФ відкладе грудневі зарплати військовим

Міноборони Росії вперше планує перенести виплату зарплат військовим за грудень на січень через різке зростання бюджетного дефіциту наприкінці року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з проєктом наказу Міноборони РФ, починаючи з 2026 року щорічна зарплата військовослужбовцям за грудень виплачуватиметься у січні наступного року.

На відміну від попередніх норм, які вимагали здійснювати розрахунки до кінця поточного року за практикою ще радянських часів, гроші перераховуватимуть у період з 11 по 21 січня.

При цьому нововведення торкнеться не всіх. Військовослужбовці, які беруть участь у прямій агресії проти України, і надалі отримуватимуть грудневі виплати достроково - до 25 грудня.

У такий спосіб російський уряд намагається збалансувати грошові потоки, переносячи значну частину масштабних державних видатків на наступний фінансовий період.

Бюджетний дефіцит та воєнні витрати

Очікується, що державні видатки Росії цього року перевищать початковий план приблизно на 10% і досягнуть 48,5 трлн рублів (602 млрд доларів).

Через це прогнозований дефіцит за підсумками року зросте до 7,3 трлн рублів (90,5 млрд доларів), або до 3,2% ВВП, тоді як ще у вересні цей показник становив близько 2,2%.

Таке перевищення зумовлене величезними витратами на війну проти України. Бюджетні плани Кремля свідчать про збереження високих військових витрат на найближчі роки, що вказує на підготовку російського диктатора до багаторічної війни.

У пояснювальній записці до проєкту бюджету зазначається, що виплати особовому складу протягом наступних трьох років становитимуть від 9% до 10,4% від загальних витрат на національну оборону.

Зростання чисельності армії

Фінансовий тиск на бюджет також посилюється через постійне збільшення чисельності збройних сил. Зокрема, у вересні Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності армії до 2 441 630 осіб, серед яких 1 550 500 є безпосередньо військовослужбовцями.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році встановлена кількість військових в РФ зросла більш ніж на пів мільйона людей.