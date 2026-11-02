Путину не хватает денег на армию: Минобороны РФ отложит декабрьские зарплаты военным

Минобороны России впервые планирует перенести выплату зарплат военным за декабрь на январь из-за резкого роста бюджетного дефицита в конце года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно проекту приказа Минобороны РФ, начиная с 2026 года ежегодная зарплата военнослужащим за декабрь будет выплачиваться в январе следующего года.

В отличие от предыдущих норм, требовавших производить расчеты до конца текущего года по практике еще советских времен, деньги будут перечисляться в период с 11 по 21 января.

При этом нововведение коснется не всех. Военнослужащие, участвующие в прямой агрессии против Украины, будут и дальше получать декабрьские выплаты досрочно - до 25 декабря.

Таким образом, российское правительство пытается сбалансировать денежные потоки, перенося значительную часть масштабных государственных расходов на следующий финансовый период.

Бюджетный дефицит и военные расходы

Ожидается, что государственные расходы России в этом году превысят первоначальный план примерно на 10% и достигнут 48,5 трлн рублей (602 млрд долларов).

Поэтому прогнозируемый дефицит по итогам года вырастет до 7,3 трлн рублей (90,5 млрд долларов), или до 3,2% ВВП, тогда как еще в сентябре этот показатель составлял около 2,2%.

Такое превышение обусловлено огромными затратами на войну против Украины. Бюджетные планы Кремля свидетельствуют о сохранении высоких военных расходов в ближайшие годы, что указывает на подготовку российского диктатора к многолетней войне.

В пояснительной записке к проекту бюджета отмечается, что выплаты личному составу в течение следующих трех лет составят от 9 до 10,4% от общих расходов на национальную оборону.

Рост численности армии

Финансовое давление на бюджет также усиливается из-за постоянного увеличения численности вооруженных сил. В частности, в сентябре Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии до 2 441 630 человек, среди которых 1 550 500 являются непосредственно военнослужащими.

В целом с начала полномасштабного вторжения в 2022 году установленное количество военных в РФ возросло более чем на полмиллиона человек.