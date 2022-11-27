Путіну не вдасться використати зиму як зброю, - Столтенберг

Він сказав, що Кремль реагує на поразку у війні з великою жорстокістю.

"З настанням зими Москва почала бомбити енергопостачання України, щоб поставити країну навколішки. Путін намагається використати зиму як зброю. Але йому це не вдасться", - заявив Столтенберг.

Крім того, генсек зазначив, що НАТО високо оцінює попередні постачання Німеччини зброї Україні.

"Рішуча підтримка Німеччини має вирішальне значення. Німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет. Постачання зброї з Німеччини рятують життя. Нам усім потрібно підтримувати та збільшувати нашу підтримку України", - сказав він.

Генсек НАТО анонсував, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться 29-30 листопада у Бухаресті, звернеться до союзників із проханням збільшити нелетальну допомогу Україні. Таку як паливо, медичне забезпечення, зимове обладнання та засоби для боротьби з безпілотниками.

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