Путіну таємно, але з розмахом будують нову резиденцію у Сочі

Резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Сочі частково знесли. Проте на її місці завершується масштабне будівництво нової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Російську службу BBC.

Нова резиденція у Сочі

Видання зясувало, що на території "Бочарова струмка" у Сочі ведеться засекречене будівництво нової резиденції правителя Кремля.

Роботи проводять за держоборонзамовленням ФСТ, а підрядника обрали з орбіти друга Путіна.

У 2024 році в "Бочаровому струмку" - офіційній резиденції російського диктатора в Сочі - почали зносити старі будинки. Влада публічно не повідомляла ні про знесення, ні про його причини.

Виявилося, що знесли не все. Біля південного кордону резиденції зберігся побудований до Олімпіади-2014 корпус "Бочарів струмок-2". Саме там Путін приймає високопоставлених гостей, як, наприклад, голову МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Будівництво з розмахом

На місці знесених комплексів наразі на повну силу йде нове будівництво. На супутникових знімках, які вивчила BBC, до осені 2026 вже видно дахи нових корпусів. І вони займають помітно більшу площу, ніж колишня резиденція.

Видання знайшло контракт на будівництво з номером, які отримують тільки угоди на державне оборонне замовлення.

Кого шукають працювати

BBC виявила оголошення про набір на будівництво резиденції Путіна:

монолітників,

бетонників,

мулярів,

арматурників.

У ряді оголошень "Бочарів струмок" називався прямо, в інших випадках зв'язок із президентським будівництвом видавав набір умов.

Наприклад, будувати двоповерхову будівлю "на режимній території через перепустку" із відрядною оплатою готівкою. В іншому оголошенні наприкінці йшлося вже про чотириповерхову будівлю на об'єкті з пропускним режимом та перевіркою паспортів.

Фото: Процес будівництва резиденції у трьох супутникових знімках (.bbc.com/russian)

Спочатку вимоги до будівельників відповідали високому статусу будівництва. Пізніше вони стали м'якшими. Роботодавці готові були приймати також громадян Білорусі, Казахстану та Киргизстану.

Окрім зарплати їм пропонували проживання, наприклад "в хостелі з басейном" або у квартирі, а також:

триразове харчування,

безкоштовні інструменти,

спецодяг.

До осені 2025 року будівництво було вже у розпалі. "Конструктив не тяжкий. Спочатку добудовуємо два поверхи, потім будівлю з нуля, технагляд не суворий", - йшлося в оголошенні за наймом монолітників. Оплату обіцяли "готівкою", пише видання.

"Служби безпеки РФ і внутрішні контролюють грошові потоки, тому все чесно і прозоро", - запевняли рекрутери.

2026 року характер вакансій змінився: тепер для об'єкта шукали людей на внутрішні роботи: встановлення світильників, сантехніки та дверей.

Скільки коштує

Проект нової резиденції у відкритому доступі виданню знайти не вдалося. По супутникових знімках видно кілька великих корпусів, що будуються. Проте визначити їх призначення і поверховість тільки за зображеннями неможливо.

Загальна вартість нового комплексу також невідома, але про масштаби робіт дозволяють судити пропозиції для будівельних бригад. В оголошеннях бюджети окремих підрядів становили від 90 до 500 мільйонів рублів, загалом приблизно на суму понад мільярд рублів.

Путін боїться літати до Сочі

Проте наразі очільник РФ буває там зрідка через небезпеку українських дронів.

Financial Times підрахувала, що до 2022 року Путін відвідав Сочі 24 рази, у 2022 році - 13 разів, а у 2024 та 2025 роках - лише по два рази.